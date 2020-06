La denuncia di Ema Stokholma: "Mi hanno filmato sotto la gonna durante le prove"

Hanno poggiato un cellulare in posizione strategica sotto la consolle, per inquadrarle le parti intime durante le prove per lo show di San Giovanni. E' successo a Ema Stokholma, la dj francese ieri sera ospite a Torino per la chiusura dello spettacolo alla Mole Antonelliana.

Il fatto è stato denunciato attraverso alcune stories sul suo profilo Instagrm. "È stato brutto, non solo l’episodio ma anche la reazione di chi era al mio fianco - si è sfogata -. Quando mi sono accorta del telefono e l’ho fatto notare mi hanno detto di sorriderci su, che non era grave. Invece lo è, mi sono rotta di queste situazioni".

In base alle ricostruzioni, il cellulare è stato appoggiato per terra da uno dei tecnici, che possedeva nella galleria altri video di donne girati di nascosto.

A condannare il gesto la sindaca Chiara Appendino che su Facebook, chiarendo che il responsabile è già stato assicurato alla Polizia Municipale e risulta indagato scrive: "Non ci sono parole per descrivere la rabbia e il disgusto davanti a un evento simile".