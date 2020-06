Nei nidi comunali di Torino 30 posti vacanti, dubbi su future assunzioni anche per i tecnici amministrativi

A settembre la scuola - almeno per il momento - riparte tra mille incertezze legate alle misure di distanziamento, presenza del numero di alunni in classe, uso delle mascherine. Dubbi a cui per i nidi comunali di Torino si aggiungono anche quelli legati alla precarietà del personale, che inoltre è sempre più anziano.

La volontà da parte della Città di tornare ad assumere c'è, come ha detto l'assessore all'Istruzione Antonietta Di Martino ricordando le linee di indirizzo per il sistema 0-6, approvate dal Consiglio Comunale. Il Coronavirus ha aggravato però la situazione delle casse comunali, già in difficoltà.

"Attualmente - ha spiegato l'esponente della giunta Appendino - ci sono circa 30 posti vacanti all'interno dei nidi comunali e per settembre rischiano di aumentare". Per l'anno 2020-2021 sono garantiti i posti di lavoro attuali, ma non ci sono certezze in merito alle future entrate di personale. Ad essere in crisi, come ha chiarito Di Martino, non è solo il settore educativo ma anche quello amministrativo. "Il personale in quest'ultimo ambito - ha spiegato - è ridotto al lumicino e servono tecnici per fare funzionare scuole".