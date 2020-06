Cinque cose da sapere prima di acquistare una cornice digitale

Con la sempre maggiore diffusione delle fotocamere mirrorless e degli smartphone di ultima generazione, gli album fotografici “cartacei” sono stati letteralmente soppiantati dalle cornici digitali, che permettono di visualizzare migliaia di foto in sequenza e, in alcuni casi, anche di riprodurre file audio e video.





È anche vero, però, che non tutti i modelli disponibili sul mercato offrono una qualità sufficiente per godersi al meglio i propri scatti. Pertanto, se avete intenzione di acquistare un digital photo frame, magari scegliendolo tra quelli presenti sul nostro sito zoomnotizie.com , dovrete tenere conto di alcune caratteristiche e funzioni che vi consentano di fare un buon investimento.





La risoluzione





Le cornici digitali sono un modo creativo per mostrare ad amici e parenti le immagini di una vacanza, di una cerimonia o di qualsiasi altro evento importante di cui si vuole conservare un ricordo, oltre a permettere di arredare casa con le fotografie .





Questi dispositivi sono oggi declinati in diversi formati e colori per consentire all'utente di scegliere il modello corrispondente ai propri gusti personali e allo stile del proprio arredamento. Al di là del design, però, bisogna anche considerare la presenza di alcune qualità tecniche e funzionali utili a migliorare la user experience complessiva.





A tal proposito, a giocare un ruolo chiave in fase di scelta è sicuramente la risoluzione, ossia il numero di pixel orizzontali e verticali presenti sul display, tenendo conto del fatto che a un maggior numero di pixel corrisponderanno immagini di qualità più elevata sia in termini di colori sia sul fronte della luminosità.





Sebbene i primi modelli reperibili sul mercato offrivano una risoluzione di soli 480 x 234 PPI (pixel per pollice), oggi è possibile acquistare cornici da 800 x 600 PPI che assicurano un'esperienza visiva nettamente superiore. Se, poi, si preferisce puntare su un prodotto che consenta di ammirare ogni singolo dettaglio delle foto scattate, si dovrebbe optare per un modello con una risoluzione di 1.280 x 800 pixel o superiore.





Le dimensioni





Oltre alla risoluzione, a fare la differenza a livello visivo sono anche le dimensioni e la tecnologia del display. Le cornici digitali destinate agli utilizzi domestici presentano, in genere, misure che vanno da 10 x 15 cm, per i modelli più piccoli, fino a 14,1 pollici (pari a circa 35,8 cm di larghezza) per le versioni più avanzate.





Da qui è chiaro che, da questo punto di vista, la scelta sarà puramente soggettiva, considerando anche la destinazione d'uso del prodotto e lo spazio disponibile in casa; mentre ad assumere un'importanza più rilevante in termini di luminosità e vividezza dei colori è la tecnologia adottata per lo schermo.





I migliori sono sicuramente quelli a LED che, rispetto ai più datati cristalli liquidi, restituiscono immagini più definite e un valore di contrasto decisamente più elevato, oltre a garantire una maggiore resistenza nel tempo e bassi consumi energetici.





La memoria





Come già anticipato, il principale vantaggio dei digital photo frame è che permettono di visualizzare immagini e video in sequenza con un intervallo prestabilito tra una foto e l’altra. Sebbene alcune cornici digitali siano provviste di memoria interna che va da 8 a 32 GB, il modo migliore per trasferire i file sul dispositivo è utilizzare una chiavetta USB o una scheda microSD da inserire nell'apposito slot.





In questo modo, con la semplice pressione di un tasto si potrà passare all’immagine successiva o attivare la slideshow casuale. Alcuni modelli, inoltre, sono provvisti di un telecomando per impostare le varie funzioni anche a distanza, nonché di altoparlanti per ascoltare la musica.





Connettività





Se avete la necessità di trasferire sul dispositivo le foto e le immagini salvate sulla vostra fotocamera, sullo smartphone o sul PC, potete anche valutare l'acquisto di una cornice digitale dotata di tecnologia bluetooth o connessione Wi-Fi.





In fase di scelta, però, occorre anche considerare la compatibilità del dispositivo con i vari sistemi operativi, come Android, iOS e altre applicazioni che permettano la sincronizzazione con i social network.





Gli svantaggi





Il quinto e ultimo punto della guida lo dedichiamo agli svantaggi delle cornici digitali, poiché ogni cosa ha i suoi pro ma anche i suoi contro. Uno di questi riguarda l'autonomia della batteria che, nel caso della riproduzione di immagini e video ad alta definizione, potrebbe ridursi drasticamente, costringendo a mettere in carica il dispositivo con una certa frequenza per continuare a visualizzare le foto in slideshow.





Allo stesso modo, se si vogliono caricare file particolarmente “pesanti” occorrerà procurarsi una scheda SD adatta. Infine, ricordiamo che i modelli più economici offrono, in genere, una risoluzione piuttosto scarsa; quindi, se si vuole ottenere una buona esperienza visiva si dovrà essere disposti a spendere cifre abbastanza elevate.