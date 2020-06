Castellamonte, si dimette il sindaco senza maggioranza: in arrivo il commissario

Ha rassegnato le dimissioni in anticipo rispetto al Consiglio comunale che avrebbe certificato l'assenza della maggioranza a suo sostegno. Ha scritto così la parola fine al proprio mandato Pasquale Mazza, sindaco di Castellamonte, nel Canavese.



Ieri sera, a Palazzo Antonelli, era prevista la riunione che avrebbe sancito la sfiducia, ma non è stato necessario. L'ormai ex primo cittadino ha preferito sfilarsi da solo la fascia tricolore.

Ora in città arriverà un commissario prefettizio che traghetterà l'amministrazione verso le urne, previste con la tornata di settembre.