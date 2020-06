“La Città di Torino organizzi un momento di ricordo per le vittime del coronavirus”: la proposta è stata presentata dalla vicepresidente del Consiglio Comunale Viviana Ferrero attraverso una mozione.

“In questo periodo - ha spiegato - per molti è mancata la possibilità di salutare per l'ultima volta i propri cari ai funerali, mentre altri non hanno potuto rielaborare adeguatamente il lutto a causa della lontananza imposta dal lockdown”.

Da questi presupposti è nata l'idea di fare qualcosa per i cittadini: “La mozione – ha proseguito – ha l'obiettivo di impegnare la sindaca e la Giunta a organizzare un momento di ricordo per le persone che non hanno ricevuto l'ultimo saluto e altre iniziative, come l'intitolazione di un luogo della città e la veicolazione della proposta per istituire una giornata anche a livello nazionale”.

La mozione ha trovato l'adesione della presidente della Commissione Pari Opportunità Cinzia Carlevaris e dei consiglieri Raffaele Petrarulo ed Eleonora Artesio: “Cogliamo questa opportunità - ha commentato quest'ultima – per divulgare la tematica del fine vita e istituire servizi di vicinanza diretti alle persone che perdono un proprio caro”.