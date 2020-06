Luciana Littizzetto in piazza con cinema e tv: "È il nostro grido silenzioso" [FOTO]

Quattro minuti di applausi scoccati alle 14 in punto, sotto il sole caldo di piazza Carignano, per portare l'attenzione sulla crisi del mondo culturale e dello spettacolo. È il flash-mob allestito oggi dai lavoratori del settore audiovisivo (attori e attrici, tecnici, registi, sceneggiatori, doppiatori e tutte le altre maestranze) in contemporanea alla manifestazione nazionale in corso a Roma, che si somma alle iniziative portate avanti da circa un mese dal coordinamento sorto in Piemonte a causa dell'emergenza Coronavirus.