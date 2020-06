"Torino ceda gratis gli immobili dismessi a chi presenta la miglior offerta di recupero urbanistico e sociale"

Mettere sul mercato gratuitamente gli immobili dismessi della Città di Torino, aggiundicandoli a chi presenta la miglior offerta di recupero urbanistico e sociale. A lanciare la proposta in un post Facebook il capogruppo del Pd, ed ex assessore all'Urbanistica, Stefano Lo Russo. Nel capoluogo piemontese ci sono diverse strutture in stato di completo abbandono, spesso anche oggetto di occupazione abusiva. Un esempio è l'ex fabbrica di tappeti Paracchi, dove lunedì si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per il distacco di alcuni calcinacci. Proprio negli scorsi giorni il Presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato ha scritto all'assessore al bilancio Sergio Rolando per capire a che punto erano le trattative.