Bardonecchia, cambia la viabilità e cresce la sicurezza: via Medail diventa pedonale

Rivoluzione per la viabilità a Bardonecchia, per garantire la sicurezza ai residenti, ma anche ai tanti turisti attesi per una stagione estiva come se ne sono viste poche, di recente. Fino a domenica 27 settembre dalle 9 a mezzanotte, infatti, cambiano gli orari e le modalità di fruizione della ZTL ed i percorsi delle navette urbane che non transiteranno più in via Medail, trasformando la più famosa strada della città dell'alta Valsusa in un'area transitabile solo a piedi.





I pass concessi fin qui per introdursi nella ZTL vengono dunque sospesi sino a fine settembre, con poche eccezioni riconosciute (ad esempio ai diversamente abili, ai possessori di garage e di posti auto, più in generale a chi ne ha effettivamente necessità come i corrieri che potranno consegnare le merci, tra le 9 e le 15).





Una scelta storica, quella operata dall’Amministrazione Comunale, in questa fase post emergenza sanitaria e in vista di una nuova normalità, a pochi giorni dall’avvio della stagione estiva, al fine di agevolare il settore produttivo, e, contestualmente, garantire la sicurezza ai residenti e ai turisti italiani e stranieri, in sintonia con il Progetto “Bardo SiCura”, varato dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con gli uffici comunali, in vigore dal 20 giugno al 31 ottobre 2020, inerente Sicurezza, Salute pubblica e Servizi, Mobilità e Logistica e Rilancio Economico.





Le navette urbane che transitavano in via Medail ora percorreranno in discesa via Luigi Einaudi, che scorre di fianco al torrente Mardouine e le linee 2, circolare 5 e 6, raggiungeranno il Borgonuovo attraverso il sottopasso ferroviario, con una nuova fermata presso il Poliambulatorio di via Garibaldi. Inoltre il sabato, e solo il sabato, giorno di mercato, il sottopasso ferroviario che unisce via Stazione e via Medail con piazza Statuto, sarà chiuso al traffico motorizzato, e il tratto stradale sarà percorribile solo a piedi.