Energie pulite: una risorsa per l’ambiente e per l’economia. Torino è in prima fila

Così come si apprende dal dossier, in Italia, nell’ultimo decennio sono stati installati oltre un milione di impianti tra elettrici e termici in 7.911 comuni italiani contro i 356 di partenza. Il contributo portato dalle fonti rinnovabili al sistema elettrico italiano, negli ultimi 10 anni, si è tradotto in un aumento della produzione energetica di quasi 50 TWh passando da 63,8 TWh del 2008 a 114,8 TWh del 2019, mettendo così in parte in crisi il modello fondato sulle fossili e portando alla chiusura di centrali da fonti fossili per 13 GW. Tuttavia, la crescita dell’energia pulita continua ad essere troppo lenta rispetto alle potenzialità dei nostri territori ed inadeguata agli impegni nella lotta ai cambiamenti climatici. Stando ai dati di Terna, anche il 2019 sta seguendo questo trend con 750 MW di solare fotovoltaico (272 MW in più rispetto a quanto installato nel 2018) e 450 MW di eolico (112 MW in meno rispetto al 2018) installati. La produzione da rinnovabili è stata pari a 114 di TWh a fronte di una domanda elettrica nazionale di 326 TWh. Il contributo delle fonti pulite rispetto ai consumi elettrici è passato dal 15 al 36% e in quelli complessivi dal 7 al 19%. La crescita maggiore è avvenuta nel solare fotovoltaico e nell’eolico, che nel 2019 hanno soddisfatto rispettivamente il 7,6% e il 6,2% dei consumi elettrici nazionali. Per ottenere una profonda inversione di tendenza, sarà necessario, come ha sottolineato Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, “rilanciare gli investimenti in rinnovabili ed efficienza e proporre un cambiamento che si apra a tutti i settori produttivi”. Legambiente ha rivolto perciò dieci proposte al Governo chiedendo una semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti da fonti rinnovabili di piccola taglia e l’introduzione di nuove linee guida per accelerare i progetti di grandi dimensioni in tutte le Regioni. Ha chiesto inoltre il recepimento della direttiva europea sulle comunità energetiche e lo sblocco dei progetti fino a 200 kW con l’introduzione di un fondo per l’accesso al credito a tassi agevolati. Altro nodo cruciale è stato la promozione di progetti di agrivoltaico, insieme all’eliminazione dei sussidi alle fonti fossili e alla revisione della tassazione energetica sulla base delle emissioni.