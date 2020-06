Lauriano Po, un'automobile contro una motocicletta: grave il centauro, portato al Giovanni Bosco

Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Lauriano Po, nel Chivassese. In via Cocconato un'automobile si è scontrata contro una motocicletta.



Ancora da ricostruire la dinamica che ha portato allo schianto, ma a riportare le conseguenze più importanti è stato il centauro, soccorso dai medici del 118 e portato all'ospedale Giovanni Bosco in codice rosso con un trauma cranico e altri traumi. Il conducente dell'auto, invece, è stato portato in codice giallo all'ospedale di Chivasso.