Bambino di cinque anni getta la gattina dal balcone, polemiche Facebook sul bimbo e la famiglia

Un volo di diversi metri è stato fatale ad una gattina. Il fatto è successo sabato in Borgo Vittoria, ma le polemiche sono montate via social nelle ultime, dopo che si è scoperto che a lanciarla giù dal balcone è stato un bimbo di cinque anni.

Le volontarie dell’associazione Sfigatte avevano chiamato Miracle la gattina, sperando che potesse sopravvivere: così non è stato ed allora su Facebook hanno raccontato cosa è successo, anche se nessuna di loro ha potuto chiarire se il piccolo abbia lanciato la gattina oltre la ringhiera per uno stupido gioco, per rabbia o per chissà quale altro motivo. “Prenderemo i necessari provvedimenti perché questi genitori negligenti non la passino liscia”, hanno scritto le Sfigatte annunciando una denuncia.

Alcuni testimoni hanno raccontato che i genitori, che erano sul balcone con il figlio, abbiano provato a fermarlo, urlandogli di fermarsi, ma invano. Una delle volontarie si è precipitata subito sotto, per soccorrere la gattina : "Respirava a fatica, aveva un trauma cranico e le costole le avevano perforato i polmoni ma era ancora viva”. Ma nessun miracolo, purtroppo: la gattina è morta poco dopo il suo arrivo alla clinica veterinaria.

E la rabbia social è stata indirizzata soprattutto nei confronti dei genitori del piccolo, perché non si sarebbero mobilitati per salvare la gattina.