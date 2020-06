La Camera di Commercio di Torino ancora una volta alla ribalta mondiale: Gallina eletto nel board della ICC World Council

Il Consiglio ha anche eletto 7 membri dell’Executive Board, tra cui appunto Gallina. “Questa elezione conferma la stima e la fiducia che l’ICC ha nei confronti di Torino e della nostra Camera di commercio: si tratta infatti di un riconoscimento prestigioso che premia anche l’intensa attività svolta nell’ambito della WCF-World Chambers Federation operata dai miei predecessori, Barberis e Ilotte , nel rappresentare le imprese italiane – ha dichiarato proprio Gallina -. La mia elezione in ICC ci permetterà di rappresentare i punti su cui le Camere di commercio italiane e mondiali si stanno impegnando per superare l’emergenza economica dovuta alla pandemia mondiale. Digitalizzazione e tecnologie 4.0, semplificazione della burocrazia, mediazione internazionale, rafforzamento del turismo, della sostenibilità e dell’economia circolare e naturalmente formazione per le nuove imprese e per i giovani, saranno i campi su cui cercherò di operare a livello mondiale”.

Con lui ci sono anche Sheikh Khalifa bin Jassim bin Mohammad Al-Thani (Qatar) Chair of ICC Qatar e Chair of the Qatar Chamber of Commerce and Industry, Sebastian Escarrer (Spain) Chair of ICC Spain and former CEO e Vice-Chairman of Melia Hotels International, Shinta Kamdani (Indonesia) Owner e Chief Executive Officer della Sintesa Group, Valentina Mintah (Ghana) Founder e former CEO di West Blue Consulting, Takeshi Niinami (Japan) Chief Executive Officer di Suntory Holdings Limited e Jane Sun (China) CEO e member del board of directors di Trip.com.