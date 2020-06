Unione Industriale, il consiglio generale designa i vicepresidenti della squadra di Marsiaj

Il Consiglio Generale dell’Unione Industriale di Torino – riunitosi oggi in videoconferenza – su proposta di Giorgio Marsiaj, presidente designato, ha votato il nuovo Consiglio di Presidenza dell’Associazione per il quadriennio 2020 – 2024, che è composto da cinque Vicepresidenti: Antonio Calabrò, Massimiliano Cipolletta, Anna Ferrino, Marco Lavazza, insieme al prossimo Presidente di AMMA, che verrà eletto entro settembre.

Come da Statuto, entrano, inoltre, di diritto nel Consiglio di Presidenza Giovanni Fracasso, Presidente della Piccola Industria dell’Unione Industriale di Torino e Alberto Lazzaro, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

“Ci attende un compito molto difficile – ha dichiarato Giorgio Marsiaj – e proprio per questo è stata scelta una squadra che testimonia grande capacità di visione ed elevato livello imprenditoriale e manageriale. È fondamentale la collaborazione molto stretta con le associazioni e con le imprese dei territori vicini al nostro, che appartengono alle stesse filiere, per individuare insieme un percorso di uscita dalla crisi”.

Come da Statuto, spetterà all'Assemblea Generale, che si riunirà in forma privata e in videoconferenza il prossimo 13 luglio, la formale elezione del Presidente Giorgio Marsiaj e della sua squadra di presidenza per il quadriennio 2020 – 2024.

Antonio Calabrò, Consigliere Delegato e Direttore della Fondazione Pirelli, Vicepresidente di Assolombarda, componente del Consiglio Generale di Confindustria. È stato Vicedirettore e Direttore editoriale de Il Sole24Ore.

Massimiliano Cipolletta, Amministratore Delegato del Gruppo SCAI, Vicepresidente dell’Unione Industriale di Torino nel quadriennio 2016–2020, Presidente del Gruppo ICT dell’Unione Industriale di Torino, Presidente del Digital Innovation Hub Piemonte, Vicepresidente Fondazione Torino Wireless.

Anna Ferrino, Amministratore Delegato di Ferrino & c. S.p.A., che festeggia quest’anno i 150 anni. È Vicepresidente di Fondazione CRT, Vicepresidente di Assosport, Vicepresidente del Teatro Stabile e componente del consiglio di amministrazione della Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi.

Marco Lavazza, Vicepresidente della Lavazza&C, Vicepresidente dell’Unione Industriale di Torino dal 2019. È componente del Consiglio Generale di Confindustria e Presidente di Unione Italiana Food.

Giovanni Fracasso, socio fondatore e Amministratore Delegato di SCAI DOOH.IT., Presidente del Comitato Piccola Industria dell’Unione Industriale di Torino, Presidente del SeTI (Servizi e Terziario Innovativo) e componente del Consiglio Generale di Confindustria.

Alberto Lazzaro, Amministratore Delegato della Wisildent srl, società operante nel settore medicale. Da maggio 2019 è Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale di Torino, di cui era già Vicepresidente.