Condove, il docufilm “Noi siamo i figli della Monce” proiettato all’interno dello stabilimento di cui racconta la storia

Venerdì 3 e sabato 4 luglio il docufilm di Luigi Cantore intitolato “NOI SIAMO I FIGLI DELLA MONCE - Storia e storie di una fabbrica-paese del Novecento” viene proiettato nel cortile della Magnetto Wheels di Condove, la fabbrica di cui il docufilm racconta la storia e che tutti conoscevano come le Officine Moncenisio.



Gli spettatori verrano accompagnati ai propri posti da diversi personaggi del film, attori e comparse con i costumi-abiti utilizzati nelle riprese.



La presentazione del film, prodotto dal Valsusa Filmfest in collaborazione con il Comune di Condove e l’associazione MoonLive, era prevista per lo scorso 17 aprile nell’ambito della XXIV edizione del festival che, per le note vicende epidemiologiche, si è svolta inizialmente in forma digitale online e che proporrà nei prossimi mesi alcuni eventi live di quelli originariamente in cartellone.



Le riprese e le interviste del film sono state girate tra i mesi di settembre 2019 e gennaio 2020 coinvolgendo nella lavorazione più di 300 persone, nella quasi totalità a titolo volontario.



In un’ora e venti di montaggio, in cui le testimonianze di ex dipendenti e di “figli e nipoti della Monce” si alternano con scene di fiction, molte delle quali prendono spunto proprio dai loro racconti, vengono fatte rivivere vicende e persone che hanno accompagnato la vita e l’epopea della fabbrica, attraversando 70 anni di storia. La fondazione del 1906 ad opera del Cavaliere Fortunato Bauchiero, la produzione post-bellica e della mitica autovettura Temperino, gli anni ’60 in cui la fabbrica era diventata il più grande stabilimento metalmeccanico della Valle di Susa con più di mille dipendenti, la famosa mozione contro la fabbricazione di armi del 1970, il suono dell’ultima sirena nel 1977.

Ed è di grande importanza simbolica ed emotiva per l’intera comunità condovese che le prime proiezioni del film avvengano proprio dentro quello stesso luogo in cui quelle storie si sono vissute ed è oggi parte dello stabilimento condovese del Gruppo CLN Magnetto Wheels.