Domani presentazione online del volume "Screendance" di Alessandro Amaducci

Prosegue online “Visioni dal Ponte”, il ciclo di incontri che, organizzato da AIACE Torino con la libreria Il Ponte sulla Dora, costituisce un’occasione di approfondimento e riflessione su diversi aspetti del cinema attraverso la presentazione delle più recenti uscite editoriali, commentate da esperti e professionisti del settore.

Promosso in collaborazione con il corso di laurea in DAMS - Università degli studi di Torino e con l’Associazione Coorpi, il prossimo appuntamento, in streaming martedì 30 giugno, alle ore 18.30, sarà dedicato alla presentazione del volume Screendance. Sperimentazioni visive intorno al corpo tra film, video e computer grafica. Scritto da Alessandro Amaducci, docente presso il DAMS di Torino e videoartista, il libro, da poco pubblicato dalle Edizioni Kaplan, esamina la screendance, la “danza su schermo”, soffermandosi soprattutto sulle sue varie articolazioni tecnologiche (film, video analogico, video digitale, computer grafica) e sulla sua diffusione in altri generi audiovisivi. Dal cinema di danza alla videodanza, dal music video al fashion movie, fino ad arrivare alle serie tv, il testo ricostruisce un ampio percorso storico analizzando il lavoro di molteplici artisti, registi, videoartisti che dagli inizi degli anni Venti a oggi hanno sperimentato e continuano a sperimentare l’affascinante connubio tra corpo, danza, immagine, suono e movimento.

Nel corso della presentazione online l’autore dialogherà con Alessandro Pontremoli, presidente del corso di laurea in DAMS e docente di Storia della danza presso l’Università degli studi di Torino.

L’incontro sarà concluso da Lucia Carolina De Rienzo, project manager di COORPI, che presenterà le più recenti iniziative dell'Associazione e la playlist dei film vincitori alle ultime edizioni del contest “La danza in 1 minuto”, visionabile attraverso il link fornito nell’occasione ai partecipanti all’evento.

L’appuntamento, ad accesso libero, sarà ospitato sulla piattaforma Zoom, a cui il pubblico potrà collegarsi tramite link e credenziali segnalati sui siti www.aiacetorino.it e www.ilpontesulladora.it e sui social network di AIACE Torino e della Libreria Il Ponte sulla Dora. L’incontro sarà anche diffuso in diretta sulle pagine Facebook e Instagram di AIACE Torino.