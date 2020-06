Frispolo, Birra e tanta musica: a Santena ripartono gli eventi

Santena è pronta a ripartire e a godersi l’estate. Dopo il lockdown, a luglio la movida santenese ripartirà con eventi musicali all’aperto e la Festa del Frispolo e della Birra.

Gli eventi estivi di #EstateSantena2020, organizzati da Santena E20, avranno il via 4 luglio con il primo appuntamento in piazza Martiri della Libertà, dove dalle 21,30 si svolgerà il concerto di Luca Simoni in tributo a Vasco Rossi.

Domenica 5 luglio, invece, spazio ai musicisti della Banda Canonico Serra di Santena. Appuntamento alle 21 presso il Parco Cavour di Santena, dove la banda, diretta dal Maestro Maurizio Caldera, si esibirà in un “Concerto sotto le stelle” dedicato a Roberto Migliore, Presidente Onorario della Banda Musicale. L’evento sarà gratuito, ma i presenti dovranno essere muniti di mascherina e prenotare il proprio posto scrivendo a info@bandamusicalesantenese.it oppure chiamando il 348.87.09.828 o il 338.82.11.580.

«Gli ultimi mesi sono stati difficili per tutti. Per questo motivo siamo ancora più contenti di appoggiare le iniziative d’intrattenimento proposte per l’Estate 2020 - dichiara Paolo Romano, Assessore alle politiche di governance del territorio, culturali, sportive ed associazionismo - Saranno momenti di svago, occasioni di spensieratezza e allegria, sempre rispettando le restrizioni per il Covid con le dovute distante di sicurezza e provvisti di mascherina».

L’estate santenese proseguirà con la Festa del Frispolo e della Birra, che sarà suddivisa in due weekend: venerdì 10 e sabato 11 luglio e venerdì 17 e sabato 18 luglio. La sagra si svolgerà presso l’Area Golenale e per tutte e quattro le serate il pubblico potrà godere di ottimo cibo, tanta birra e musica dal vivo. Sabato 11 luglio, alle 21,30, a intrattenere i presenti la Cover Band Nomadi, mentre sabato 18, sempre alle 21,30, sarà il turno della Party Band Casana 8.

#EstateSantena2020 proseguirà sabato 25 luglio, con l’esibizione in piazza Martiri della Libertà dei Max Mania, tribute band degli 883, che si esibiranno a partire dalle 21,30. La rassegna terminererà ad agosto con altri due appuntamenti: sabato 1 agosto si esibiranno gli Svago, mentre l’8 serata dj set.