Il Piccolo Teatro Comico rialza il sipario: si comincia venerdì con I Mammuth

Il colorato microcosmo di risate e magia in via Mombarcaro 99/b sta per riaprire i battenti. Dopo i lunghi mesi di chiusura dovuti all'emergenza Coronavirus, finalmente anche il Piccolo Teatro Comico torna ad alzare il suo sipario per una rassegna estiva ricca di ospiti che l'affezionato pubblico aspettava da tempo.

Così il direttore artistico Franco Abba: "Dopo tutti questi mesi di fermo c'era quasi la sicurezza che il nostro teatro non riaprisse più. Fino all'ultimo però abbiamo lottato stringendo i denti insieme a tutti gli artisti che in questo periodo hanno sofferto e finalmente siamo stati ripagati. Il lockdown sembra un brutto sogno passato e adesso siamo pronti a ripartire, ma sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza".

Si comincia quindi venerdì 3 luglio alle ore 21 con I Mammuth e altri ospiti a sorpresa che si alterneranno sul palco. Sabato sarà la volta del Quartetto C'era e Stefano Gorno, domenica spazio ad "Aforismi. Liberi dialoghi su stupefacenti parole altrui", con Ugo Parenti e Andrea Della Giustina.

Venerdì 10 e sabato 11 luglio si esibiranno BarbieBubu and Friends, mentre il 12 toccherà alla magia Alberto Gemini con il suo "Minimal". A seguire, "Questa sera si recita a braccetto", di Alex Magno.

Sabato 18 torna la magia con Davide Allena, mentre Walter Perino, il 24, mostrerà come unire mentalismo e comicità nel suo "Magicamente".

Chiude la rassegna il 25 la commedia "Don Camillo", per la regia di Franco Abba e Mauro Stante, con Patrizia Pozzi e Roberto Bertulli.

Tutti gli spettacoli sono a offerta libera, con prenotazione obbligatoria dato il numero ridotto di posti a disposizione.