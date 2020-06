Commercio, Ravetti (Pd): “Possiamo cambiare la nostra Regione, creando un’economia più sostenibile”

“Non basta prevedere misure a sostegno del commercio legate all’emergenza Covid-19, ma questo deve essere un punto di partenza per scrivere insieme regole nuove perché la pandemia ha trasformato il mondo e non possiamo continuare a pensare e a agire come se nulla fosse accaduto” afferma il Consigliere regionale del Gruppo del Partito Democratico Domenico Ravetti, relatore di minoranza del disegno di legge “Misure per il commercio a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”.

“Tanti piccoli commercianti si trovavano già in difficoltà prima dell’emergenza, ma oggi abbiamo la possibilità di aiutarli in modo più incisivo. E’ arrivato il tempo di essere coraggiosi e di ridisegnare, insieme ai Sindaci, il Piemonte da tanti punti di vista. Il recupero urbano dei nostri centri storici può consentirci di rilanciare i centri storici e con essi il piccolo commercio che lotta da anni per sopravvivere” spiega Ravetti.

“Possiamo cambiare la nostra regione, creando un’economia più sostenibile che si fondi sul rispetto dell’ambiente. In Francia sono state premiate dai cittadini tutte quelle amministrazioni che hanno tutelato il commercio nel rispetto dell’ambiente. Teniamo presenti le richieste della società e creiamo una rete con gli Amministratori per cogliere le vere esigenze dei territori” conclude il Consigliere Ravetti.