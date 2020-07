Acquapark di Orbassano, si conclude con il lieto fine episodio di discriminazione omofobica

Si conclude con un lieto fine che accontenta tutto il brutto episodio di discriminazione omofobica che aveva avuto per protagonisti una coppia omogenitoriale e i suoi due figli, a cui non era stato concesso lo sconto previsto per le famiglie presso la piscina Blu Paradise Acquapark di Orbassano.

Tutto era avvenuto lo scorso martedì 25 giugno e la storia era giunta alle orecchie della direzione del parco, che si era immediatamente scusata dopo aver parlato di un "disguido interno".

Ora, il Coordinamento Torino Pride – che si è subito reso parte attiva con la Uil diritti di Torino – e i responsabili della struttura hanno condiviso la possibilità di organizzare un ciclo formativo sui temi LGBT al fine di utilizzare questa vicenda per porre nuovamente in luce l’importante problematica della discriminazione.

"Una vicenda che appare essersi conclusa al meglio – commenta la coordinatrice del Torino Pride, Giziana Vetrano – Riteniamo che la formazione e l’informazione siano la base imprescindibile per costruire una società non discriminatoria".