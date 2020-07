Incendio in un palazzo di via Lucento: due le persone ferite, stabile evacuato

Tanta paura e Vigili del Fuoco in azione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1° luglio, per un incendio che ha interessato un palazzo in via Lucento, al civico 73.

Lo stabile è stato evacuato e si registrano due feriti, anche se fortunatamente non gravi: un ragazzo ha riportato alcune ustioni, mentre una signora che ha respirato il fumo è stata trasportata per sicurezza all'ospedale Maria Vittoria. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale.

A causare il rogo, le fiamme divampate a causa di un problema al condizionatore di uno degli appartamenti. L'incendio ha interessato i primi piani dello stabile, mentre si sono salvati gli alloggi che si trovavano più in alto.