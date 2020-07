Nel processo per la "guerra fra discoteche" chiesti quattro anni e mezzo per Alberto Morano

Quattro anni e sei mesi di reclusione è la condanna che la Procura generale ha chiesto, in Appello, per il notaio Alberto Morano, consigliere comunale a Torino (area centrodestra), processato per episodi riconducibili alla cosiddetta "guerra fra discoteche" del 2016.

In primo grado Morano era stato assolto, così come tutti gli altri imputati. I pg Giancarlo Avenati Bassi e Gianfranco Colace hanno proposto tre anni per Angelo D'Amico, ex consigliere comunale, e due anni e otto mesi per gli imprenditori Ferdinando Montalbano e Antonio Biondino.

Rispetto alla accuse mosse in primo grado, i due magistrati hanno modificato l'accusa di corruzione in quella più lieve di abuso in atti d'ufficio. Il procedimento ruota attorno a presunti abusi edilizi e irregolarità nelle autorizzazioni per l'apertura del "Cacao".

Alla prossima udienza prenderanno la parola gli avvocati difensori.