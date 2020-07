L'appello delle addette alle mense scolastiche: “Noi abbandonati, senza stipendio e in attesa di nuovo contratto nazionale” (VIDEO)

Le addette alle mense scolastiche sono tornate in piazza per chiedere interventi urgenti a sostegno di un settore gravemente colpito dalla crisi legata all'emergenza coronavirus.

Il presidio di protesta, andato in scena questa mattina davanti alla Prefettura di Torino in Piazza Castello, è stato organizzato dalla CUB. Una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta dal prefetto Claudio Palomba.

A essere messo in discussione è l'intero sistema mense: “Queste lavoratrici - spiega il coordinatore di Flaica Cub Stefano Capello – sono state in cassa integrazione dal 25 febbraio al 10 giugno: al momento non hanno nessuna tutela e non percepiscono nessuna remunerazione perché gli appalti prevedono il blocco estivo. In attesa di una fantomatica riapertura vogliamo garanzia di reddito durante questi tre mesi, il prolungamento degli ammortizzatori sociali e certezze per settembre; il modello, comunque, non può continuare a essere questo ma deve essere esteso a 12 mesi coinvolgendo anche le attività scolastiche estive”.

Tra le addette, nel frattempo, serpeggia l'inquietudine per un presente e un futuro tutti da decifrare: “Quest'anno – racconta una di loro dal megafono – la situazione è stata difficile: in passato, nel periodo di sospensione contrattuale, riuscivamo a sopravvivere andando a fare altri lavori ma dove possiamo andare se oggi non c'è lavoro nemmeno per gli altri?".

"Non sappiamo nemmeno se, come e quando riprenderemo a settembre, fino a quando dovremo stare senza retribuzione? Il contratto va rivisto a livello nazionale, per riavere la nostra dignità sia come lavoratrici che come donne”.