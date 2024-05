La rabbia dei taxisti torinesi 'viaggia' fino al Grattacielo della Regione [FOTO e VIDEO]

La protesta nazionale dei taxisti ha movimentato circa 300 auto anche a Torino, che hanno raggiunto il Grattacielo della Regione, in via Nizza, dopo che un lungo serpentone era partito in mattinata dai parcheggi dell'Allianz Stadium.

In 300 lungo le strade della città

Le auto bianche hanno poi imboccato la tangenziale, hanno proseguito tra corso Settembrini e corso Traiano, fino a raggiungere la sede della Regione Piemonte. La protesta terminerà verso le ore 22 per denunciare "l'uso illegittimo delle autorizzazioni per le vetture a noleggio con conducente", i cosiddetti Ncc che assieme alle multinazionali sono finiti nel mirino dei taxisti, che denunciano una concorrenza sleale.

Contro gli Ncc e le multinazionali

I sindacati chiedono al governo di intervenire e di dare risposte chiare, per tutelare una categoria a loro dire "troppe volte finita nel mirino e non adeguatamente tutelata, pur svolgendo un servizio a favore della collettività". A Torino sono attive 1500 licenze e per tutelare la categoria si domanda all'esecutivo di approvare al più presto i decreti attuativi della legge quadro del settore.

Numerose le sigle sindacali che hanno sottoscritto l'astensione dal lavoro: Fast-Confsal taxi, Satam, Tam, Unica-Filt Cgil, Claai, Uritaxi, Uti, Unimpresa, Orsa-taxi, Ugl-taxi, Federtaxi-Cisal, Sitan Atn, Unione Artigiani. Usb, invece, ha fatto un piccolo presidio di fronte alla stazione di Porta Susa.

La manifestazione nazionale a Roma

Una delegazione di taxisti torinesi si è recata a Roma per prendere parte alla manifestazione nazionale, che ha radunato alcune migliaia di persone.