Moncalieri, rogo alla ex Firsat: i pompieri domano le fiamme, nessun ferito

A Moncalieri si torna a parlare dell'ex Firsat, ma non per una sua rinascita, ma a seguito dell'incendio che si è sviluppato nella mattinata di oggi, giovedì 2 luglio, spento nel giro di mezz'ora dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco.

I pompieri hanno riportato la situazione sotto controllo, senza che vi siano state persone ferite o coinvolte. Un cumulo di rifiuti è stato dato alle fiamme all'interno dell'azienda in strada Vignotto abbandonata da tempo. A lanciare l'allarme sono stati passanti e residenti che hanno visto del fumo alzarsi sopra la struttura.

La proprietà aveva realizzato alcuni lavori per mettere in sicurezza l'area, cercando di impedire l'accesso agli estranei, ma evidentemente qualcuno è riuscito lo stesso ad aggirare gli sbarramenti. Per fortuna, tutto si è risolto alla svelta.