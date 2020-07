Monteu da Po, volpe cade in un canale: salvata dai tecnici faunistici del Canc di Grugliasco

Giornate di intenso lavoro quelle di inizio luglio per i tecnici faunistici del CANC, il Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco, che, dopo aver recuperato un esemplare di Biacco nel cortile del palazzetto dello Sport di Brandizzo, sono stati impegnati a Monteu da Po nel recupero di una piccola Volpe che era caduta in un canale e non riusciva ad uscirne.

La volpe ancora cucciola era in stato di ipotermia e di ipoglicemia, forse perché non si alimentava da tempo. Dopo il recupero, i tecnici del CANC hanno portato l’animale al centro di Grugliasco per i controlli e le cure del caso. In questi casi, se l’animale si ristabilisce ed è in grado di vivere autonomamente viene liberato in natura.