Follia al carcere delle Vallette: vuole impiccarsi, lo salvano, lui si ribella e picchia quattro agenti

Attimi di vera follia nel carcere delle Vallette di Torino. Una persona infatti ha cercato di uccidersi, ma è stato salvato da alcuni agenti penitenziari. In tutta risposta, li ha aggrediti, ferendoli in maniera fortunatamente non grave.



La ricostruzione dei fatti parla di un detenuto italiano che si trova nel padiglione A del carcere delle Vallette, al termine di una telefonata, ha prima appiccato il fuoco ad una maglia perché pretendeva di effettuare una ulteriore telefonata dopodiché - una volta spenta la maglia -, con la stessa, la legava alle inferriate della cella del bagno tentando di impiccarsi sembrerebbe in modo del tutto strumentale.



Tempestivo l’intervento degli agenti per trarlo in salvo e che lo stesso li aggrediva con calci, pugni e sputi. Gli agenti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria e sono stati dimessi con 7 giorni di prognosi tre agenti e un solo giorno per l’altro agente. A Torino si tratta della 21esima aggressione e di 28 agenti feriti nell’anno 2024.