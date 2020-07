Nel weekend a Torino locali aperti fino alle 2, stop alle 21 all'asporto di alcolici

A Torino, nel weekend, locali notturni aperti fino alle due di notte e alcol da asporto in vendita fino alle 21. Per questo venerdì e sabato la Città, tramite un’ordinanza firmata dalla sindaca Chiara Appendino, ha deciso di confermare gli orari di chiusura per bar e pub su tutto il territorio: serrande abbassate quindi dalle 2 alle 6 di mattina.

Nelle zone della movida - piazza Vittorio Veneto, San Salvario, Vanchiglia e Borgo Rossini - supermercati, bangla e negozi potranno vendere vino e birra non da consumare in loco fino alle 21. Discorso analogo per i distributori automatici, che dopo tale orario non potranno più erogare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Per i trasgressori sono previste multe da 400 euro a mille euro, oltre a sanzioni accessorie.