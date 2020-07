Albero caduto in Corso Montegrappa, Morando (Lega): “Qual è lo stato di salute degli alberi in Circoscrizione 4?”

Continua a far discutere la caduta di un albero avvenuta ieri, intorno alle 19, in Corso Montegrappa (quartiere Parella) a pochi passi dalla scuola primaria “Armstrong”; l'incidente ha provocato danni ad alcune auto in sosta.

A chiedere un approfondimento sulla questione è il capo-gruppo della Lega in Circoscrizione 4 Carlo Emanuele Morando, il quale ha annunciato la presentazione di un'apposita interpellanza: "La ciclabile - fa sapere - è una delle più utilizzate della nostra circoscrizione ed, essendo molto frequentata, ci sarebbero potuti essere dei feriti. Per questo vorremo conoscere la situazione dello stato di salute degli alberi della nostra circoscrizione e il calendario dei prossimi interventi di verifica e manutenzione del patrimonio arboreo, oltre a sapere se quello caduto risultasse malato o fosse stato segnalato come da abbattere".

Nel frattempo, tra le voci dei comitati spontanei si è alzata anche quella di Parella Sud-Ovest: "Fortunatamente – dichiarano - i danni sono limitati ad alcune macchine parcheggiate e miracolosamente non sono stati feriti passanti. Delle persone ci hanno riferito che ci sono state delle raffiche di vento, ma non di entità tale da giustificare una simile rottura: guardando il fusto dell’albero caduto e toccandolo ci pare chiaro che fosse malato, speriamo che il Comune di Torino paghi prontamente i danni alle macchine parcheggiate e attivi una riflessione sull’opportunità d’investire maggiori risorse per il controllo e cura del verde cittadino".