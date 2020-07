Rissa nella notte in pieno centro, un uomo stacca l’orecchio a morsi al "rivale" dopo una lite

Attimi di pura follia questa notte in via San Francesco da Paola, nel centro di Torino. A seguito di un diverbio sfociato in rissa tra due italiani, intorno alle 2, un uomo ha staccato l’orecchio a morsi al “rivale” 32enne, provocandogli una lesione grave. Immediato l’intervento della polizia, che ha arrestato l’aggressore, un 39enne sorpreso con la camicia e i jeans ancora sporchi di sangue, in via Accademia Albertina.