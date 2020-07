La carica dei 108 bussa alle porte del Competence center 4.0, ma soltanto 17 riusciranno a entrare

Il Competence Industry Manufacturing 4.0, costituito da Politecnico e Università di Torino unitamente a 23 partner industriali, ha pubblicato nei mesi scorsi il secondo bando, per un valore di oltre 3 milioni di euro, finalizzato a selezionare progetti di ricerca applicata in ambito industria 4.0. Sono state 162 le imprese, tra grandi, micro, pmi e start-up innovative, spesso in sinergia tra loro, localizzate in ogni parte d’Italia, che hanno partecipato al bando presentando 108 progetti, rappresentativi di filiere industriali d’eccellenza, dall’aerospace all’automotive, dal medicale alla gioielleria, passando per i servizi e l’energia.

La valutazione scientifica e industriale dei progetti ha tenuto conto anche del loro impatto innovativo sui territori, sia dal punto di vista della creazione di nuovi posti di lavoro sia in termini di sviluppo economico. Sono stati quindi valutati positivamente e selezionati 80 progetti, 17 di questi, frutto del lavoro in partnership di 36 aziende, e focalizzati - 3 sull’Additive Manufacturing, 2 su applicazioni di tecniche di intelligenza artificiale per rendere più efficaci i processi produttivi, 7 su IoT e Big Data, 5 relativi a nuovi prodotti e processi produttivi - otterranno il finanziamento.

Con l’assegnazione dei fondi oggetto di questo ultimo bando, il CIM 4.0 ha centrato, a distanza di poco più di un anno dalla sua fondazione, un primo importante obiettivo, ovvero finalizzare tutte le risorse messe a disposizione dal MISE per le Imprese, in funzione di un sostegno forte all’innovazione, al trasferimento tecnologico e all’importante collaborazione tra grandi aziende, micro-piccole e medie imprese e start-up innovative.