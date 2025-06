Il Rifugio Colle Vaccera in cerca di un nuovo gestore

È iniziata la gara contro il tempo per garantire l’apertura estiva del Rifugio Colle Vaccera di Angrogna. Scade a fine giugno, infatti, l’appalto degli attuali gestori che però hanno deciso di non continuare l’attività. Nei giorni scorsi il Comune di Angrogna, proprietario dell’immobile assieme a quello di Pramollo, ha pubblicato il bando per la nuova concessione del bar-ristorante e della foresteria. C’è tempo fino a venerdì 27 giugno per presentare la propria offerta e partecipare alla gara per la nuova concessione che sarà di cinque anni.

“Sappiamo che ci sono già diversi soggetti interessati e abbiamo già fissato la data in cui la commissione si riunirà per esaminare le offerte. Il nostro obiettivo è tenere il rifugio chiuso il meno possibile” indica il sindaco di Angrogna, Gino Giordan.

Il Rifugio ha otto posti letto nella foresteria e una trentina di coperti all’interno. Chi lo prenderà in gestione dovrà anche occuparsi della manutenzione dell’anello di terra battuta che tocca i Comuni di Angrogna, Pramollo e San Germano Chisone, della struttura dell’ex info-point e delle terrazze panoramiche del colle.