Con l'arrivo dell'estate e le giornate lunghe, anche la Venaria Reale ama tirar tardi

vario, anche in orario serale, in un contesto così emozionante”.

A partire da venerdì 10 luglio, fino a sabato 15 agosto, tutti i venerdì e i sabato è in programma una rassegna di spettacoli in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e Fondazione Via Maestra, con l’alternarsi di momenti musicali e teatrali, oltre a performance artistiche e circensi, che inviteranno i visitatori a esplorare i magnifici Giardini della Reggia, scoprendo incantevoli scenari animati da numerosi artisti. Il programma scandisce gli spettacoli in quattro momenti, sempre ambientati negli stessi luoghi dei Giardini, caratterizzati da proposte rivolte a pubblici diversi, dai bambini agli amanti della danza.