Da Off Topic per un mese tornano i "Cantautori in cannottiera"

La scena musicale indipendente italiana si racconta, tra canzoni e parole, nel cortile di OFF TOPIC. Cinque incontri, dieci cantautori, due per ogni appuntamento, saranno i protagonisti della rassegna in programma tutti i martedì, dal 7 luglio al 4 agosto, alle ore 19.

Nato nell’estate del 2016 in riva al Po, il format “Cantautori in Canottiera” ha ospitato nelle scorse edizioni nomi del calibro di Ermal Meta, Erica Mou, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Roberto Angelini, Dimartino, Dutch Nazari, Francesco Di Bella e Colapesce.

Presentata da Alberto Bianco e Marco Di Brino, l’edizione 2020 sarà speciale sotto ogni punto di vista, ma in particolare perché torneranno in città gli amici che negli anni hanno reso il format un appuntamento imperdibile dell’estate torinese.

Protagonisti della prima puntata di martedì 7 luglio Carlot-ta e The Niro.

Gli altri ospiti già confermati sono: Cimini, Gabriella Martinelli, Mimosa, Francesco Di Bella, Leo Pari e Verano.

“Dopo questi mesi così strani ci rivediamo finalmente tra amici nel cortile di OFF TOPIC”, dichiarano gli organizzatori di The Goodness Factory.