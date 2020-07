Fratelli d'Italia domani nelle piazze di Torino e provincia "contro il governo irresponsabile"

Domani Fratelli d’Italia scenderà in piazza per chiedere le dimissioni del Governo Conte e di indire le elezioni a settembre. In contemporanea alla manifestazione nazionale di Roma del centro destra FDI sarà presente anche a Torino e provincia nelle seguenti piazze per la raccolta firme: dalle 9:30 alle 12:00 in piazza Castello angolo via Garibaldi, Via Lagrange angolo via Giolitti, Corso Cincinnato angolo via Val della Torre, Piazza Borromini angolo via Castelnuovo, Piazza Guala angolo via Piobesi. In provincia saremo a Pianezza in piazza Enrico Macario dalle 9 alle 12:30 ed a Venaria Reale in piazza Vittorio Veneto dalle 10 alle 12. Nella postazione di Corso Cincinnato angolo via Val della Torre saranno presenti Maurizio Marrone – Assessore alla Regione Piemonte, ed Enzo Liardo, recentemente approdato in Fratelli d’italia.