Orbassano, in fiamme un parcheggio sotterraneo: isolata l'area di piazzetta Lombardi [FOTO E VIDEO]

Un rogo è scoppiato questa mattina a Orbassano in un garage sotterraneo di piazzetta Lombardi, dal lato di via Castellazzo, in pieno centro cittadino. In particolare le fiamme si sarebbero propagate, per motivi ancora sconosciuti, dal secondo piano interrato della struttura.

A intervenire, per domare l'incendio, numerose squadre dei vigili del fuoco, la polizia municipale, un'ambulanza del 118 e i carabinieri. Per precauzione la zona è stata isolata e, per permettere i soccorsi, è stata chiusa al traffico via Giolitti.

Da una prima indagine, sembra che l'incendio sia nato da una moto parcheggiata all'interno di un box, ma i motivi non sono ancora stati chiariti. Al momento non si registra nessun ferito e non si sa se ci siano altri mezzi coinvolti.

In foto e nel video qui sotto, l'alta nuvola di fumo nero che si alzata in cielo in seguito all'incendio.