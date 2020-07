Collegno, 9.000 euro di multa alla titolare di una pizzeria

Novemila euro: è l'importo della multa che dovrà pagare la titolare di un bar-pizzeria e gelateria di Collegno, pizzicato dai carabinieri durante un controllo per accertare illeciti in materia di lavoro nero e violazione delle norme igienico-sanitarie, effettuato insieme al Ispettorato del lavoro di Torino e NAS di Torino.

In particolare, i militari dell'Arma hanno accertato che il pizzaiolo lavorava in nero, che alcuni alimenti erano conservati male e in maniera non corretta e che i dipendenti ricevevano gli stipendi in contanti e non con regolare busta paga. È stato accertato, inoltre, che la titolare aveva fatto installare delle telecamere nel locale senza alcuna autorizzazione.

Oltre a ricevere la salatissima multa, la donna è stata inviata a regolarizzare la propria posizione.