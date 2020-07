Oltre mezzo chilo di marijuana nascosto nei sedili posteriori, tre arresti della Polizia

Avendo avuto notizia di una probabile attività di spaccio nel complesso di edifici compreso tra via Foresto e via Chianocco, martedì pomeriggio gli agenti della Squadra Volante hanno notato tra le aiuole un gruppo di tre persone che, alla loro vista, si sono dirette velocemente verso un veicolo parcheggiato, con autista a bordo, pronto a partire.

Temendo un imminente controllo, l’automobile da subito accelera nel traffico. Conducente e passeggeri vengono fermati poco dopo in via Vinadio. L’intenso odore di sostanza stupefacente sprigionato dagli interni del veicolo spinge i poliziotti ad effettuare una perquisizione. Al centro dei due schienali posteriori viene rinvenuta una busta contenente un grossa quantità di sostanza stupefacente, oltre 507 grammi di marijuana insieme ad un bilancino di precisione.

Nella tasca del passeggero posteriore sono invece stati recuperati 805 euro in contanti e tre involucri di marijuana per oltre 5,70 grammi di peso. I tre individui, cittadini italiani di 20, 44 e 39 anni con precedenti di Polizia, sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.