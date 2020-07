Quattro ore di spettacoli dall'aperitivo al dopo cena per le sere estive alla Reggia di Venaria

All'interno della ricca rassegna estiva di Piemonte dal Vivo, grazie alla collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, i giardini della Reggia ospitano, il venerdì e il sabato dal 10 luglio al 15 agosto, dalle ore 18 alle ore 22 circa, un programma con teatro per famiglie, circo e danza contemporanea, musica e prosa. Più di 50 spettacoli compongono, nella varietà di artisti e generi, un unico palinsesto, che abbina alla visita dei magnifici spazi reali un’occasione di grande spettacolo dal vivo.

Si inizia alle ore 18 con spettacoli per famiglie, tra la prosa e il circo contemporaneo, al Boschetto della Musica. La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani presenta una carrellata dei suoi spettacoli più famosi, L’albero dei regali (11 luglio), Il Giro del Mondo in 80 giorni (18 luglio), Va, Va Va Van Beethoven (25 luglio), Marco Polo e il viaggio delle meraviglie (1 agosto), Nel nome del Dio web (8 agosto) e il finale con il celeberrimo Pigiami (15 agosto). Assemblea Teatro porta in scena Frullalero (24 luglio), spettacolo sul tema del cibo e dei sapori, con storie e canzoni da “gustare” mentre Onda Teatro in Dolcemiele (14 agosto) si ispira alla bambina Matilde, uno dei personaggi più amati dell’opera omonima di Roald Dahl. E ancora il circo contemporaneo sarà occasione di svago per tutte le famiglie, con le produzioni di Artemakìa con Milo Scotton e Olivia Ferraris (Lost&Found, 10 luglio – Klinke, 17 luglio – On the road, 7 agosto) e con lo spettacolo di teatrodanza Tempo della compagnia Tardito/Rendina (31 luglio).

Per chi volesse godersi l’ora dell’aperitivo in completo relax con eccellente musica, lo spazio è la Cascina Medici del Vascello, nel cuore del Potager Royal, dalle ore 18.30 (ogni venerdì e sabato) con proposte dei giovani musicisti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e dell’Accademia di Musica di Pinerolo.

Il Giardino delle Rose e l’Allea Reale ospitano le performance di danza e circo contemporaneo, a partire dalle ore 19.30: Stabat Mater con Amina Amici di Zerogrammi (10 e 24 luglio); Lo spazio dell’anima di EgriBiancoDanza per la regia di Raphael Bianco (11 luglio); A peso morto di C&C Company (17 e 18 luglio); Il gioco del mondo di EgribiancoDanza (24 e 31 luglio) Sic Transit di Magdaclan Circo (25 luglio, 7 e 8 agosto); Concept#1 di Balletto Teatro Torino (31 luglio e 14 agosto) e ancora Impro_Harp tra danza e musica di Balletto Teatro Torino (14 e 15 agosto).

Il Gran Parterre Juvarriano ospita il main stage, con i grandi nomi dello spettacolo dal vivo italiano, in scena dalle ore 20.30: Silvia Gribaudi con Graces site specific (10 luglio), Maria Amelia Monti in Si è fatto tardi molto presto (11 luglio), Bandakadabra in Figurini (24 luglio), Giobbe Covatta in La Divina Commediola (25 luglio), Roberto Castello con Mbira (31 luglio), Donatella Finocchiaro in Il commissario Collura va in Crociera (1 agosto), Alessandra Faiella in La versione di Barbie (7 agosto), Moni Ovadia con Laudato Si’ (8 agosto), Lella Costa in La vedova Socrate (14 agosto), Cristina Donà e Daniele Ninarello in Perpendicolare (15 agosto).

La programmazione lascia ampio spazio alle attività di formazione, inclusione e benessere potendo contare sugli ampi spazi dei giardini della Reggia. La Cappella di Sant’Uberto ospiterà il 10, 24 e 31 luglio una tappa del progetto Sacre, ideato e promosso dalla Lavanderia a Vapore di Collegno, che coinvolge scuole di danza coordinate dai coreografi Viola Scaglione, Elena Rolla e Stefano Mazzotta, per un grande progetto collettivo, omaggio al Sacre du Printemps di Igor Stravinsky. I temi del rito, del sacrificio, dell'unione verranno sviluppati sia durante le pratiche condivise con le scuole di danza nel pomeriggio sia nelle proposte performative nel Giardino delle Rose dalle ore 19.30 a cura delle compagnie Balletto Teatro di Torino, EgriBiancoDanza e Zerogrammi. Ancora, il venerdì la Reggia ospiterà Dance Well, pratica rivolta alle persone affette da Parkinson, realizzata in collaborazione con Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani e Insieme di Pratiche Filosoficamente Autonome (10,17,24 e 31 luglio dalle ore 18.15 alle ore 19.15 alla Cappella Sant’Uberto).

Per assistere alle attività spettacolari, sarà sufficiente il biglietto di ingresso alla Reggia che fino al 16 agosto prevede un’apertura straordinaria serale (tutti i giorni fino alle ore 22; la domenica fino alle ore 18.30). Maggiori informazioni sul sito lavenariareale.it.