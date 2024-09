Incontri, spettacoli e premi per il secondo weekend della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

Prosegue con grande entusiasmo la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, che nel suo secondo weekend propone una serie di appuntamenti imperdibili, con eventi dedicati all'ambiente, alla salute, alla cultura gastronomica e all'intrattenimento. Dal 6 all'8 settembre, Piazza Sant'Agostino sarà il cuore pulsante di incontri, spettacoli e premi.

Il venerdì sera si aprirà con un evento dedicato alla sostenibilità e alla responsabilità sociale, organizzato da Banca Territori del Monviso. L'incontro, rivolto ai cittadini carmagnolesi e al pubblico della fiera, vedrà la partecipazione di istituzioni locali e di un'impresa del territorio, per discutere progetti e iniziative legati ai temi ESG (Environmental, Social, Governance). La serata sarà condotta dal noto conduttore radiofonico e televisivo Tinto, accompagnato dalla musica swing e vivace de Il Trio Illogico. Durante l'incontro interverrà Gianmarco Sala, Direttore Generale della Fondazione per la Ricerca sul Cancro ETS, che offrirà un prezioso contributo sulla sostenibilità in ambito sanitario.

Il sabato pomeriggio, invece, sarà all'insegna della divulgazione scientifica con la presentazione del minibook “Confessione di una vitamina. La vitamina C si rivela al peperone”, di Renata Cantamessa, in collaborazione con il Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino e Fata Zucchina e con il patrocinio della SIC – Società Italiana di Cancerologia. A seguire, lo spettacolo teatrale omonimo, curato da Alessandro Falco e Laura Cotza, offrirà un’esperienza unica di “teatro di divulgazione” che mescola scienza e intrattenimento. Questo evento, patrocinato dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, è a favore del progetto “Elisa Raspino” e sostenuto da Pasta Berruto.

Un momento speciale l’incontro curato dal giornalista e critico Paolo Massobrio, che coinvolgerà ospiti rinomati per discutere di gastronomia condividendo le loro storie personali, aneddoti e passioni. In questa occasione, a dialogare con il noto giornalista, sarà Paolo Bongioanni, Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte.

Uno degli eventi più originali e divertenti sarà, invece, quello del “Processo al peperone”, in cui il celebre ortaggio carmagnolese sarà messo sotto processo. Avvocati dell’accusa e della difesa, con testimonianze a sostegno di entrambe le parti, cercheranno di convincere il giudice a emettere un verdetto: il peperone sarà condannato o assolto? Un’occasione imperdibile per divertirsi e imparare qualcosa di nuovo sul protagonista della fiera.

Nel fitto programma della domenica, sul palco istituzionale di piazza Sant’Agostino Tinto condurrà altri due eventi speciali. Alle 17:45 la cerimonia di timbratura dell'annullo filatelico con timbro speciale dedicato a questa edizione della Fiera. Alle ore 20:00 il prestigioso Premio Bontà, dedicato a una realtà locale che si sia distinta per le sue iniziative solidali e sociali aiutando il prossimo, che quest’anno sarà assegnato alla Fondazione di Comunità di Carmagnola, un ente senza scopo di lucro impegnato nel promuovere il benessere del territorio e la qualità della vita dei suoi abitanti.

Non mancheranno anche installazioni instagrammabili come il Peperone 3D creato dall’artista Michela Vicini, una spettacolare opera realizzata a terra e raffigurante un enorme peperone che, se osservato e fotografato dalla giusta angolazione, darà l'illusione di camminarci sopra o addirittura di volare, con l’obiettivo di mostrare che la vita è un cammino che può riservare grandi - e gustose - sorprese. Sarà una divertente occasione per scattare foto originali da condividere sui social.

Non solo il palco di Piazza Sant’Agostino, ma l’intera città sarà animata da un ricco programma di eventi e appuntamenti tra le vie del centro storico. Ci saranno spettacoli itineranti con la Brianza Parade Band, una nuova marching band che, con arrangiamenti musicali, coreografie e movimenti coordinati, permetterà di scoprire le bellezze di Carmagnola. Il tutto sarà accompagnato dai sapori del peperone, grazie a laboratori, showcooking e degustazioni, dove turisti, appassionati e gourmet potranno assaporare il famoso peperone in diverse preparazioni create appositamente per l'occasione.

Un evento collaterale della fiera è Il Foro Festival, che negli anni ha ospitato artisti di fama nazionale e internazionale. Durante la serata di venerdì 6 Settembre Giorgio Panariello e Marco Masini torneranno insieme sul palco con il loro spettacolo “Panariello vs Masini – Il Ritorno”, un mix di comicità e musica.

Una serata del tutto diversa quella di sabato sera con una cena cantata animata da dj e animatori che intratterranno gli ospiti per vivere un’esperienza di gusto e divertimento, seguita dal format 70/80/90 Vibes con il dj Franco Frassi e il sassofonista Piero Valleri, concludendo con 2000 e una notte con il dj Paul Scaletta.

Il gran finale sarà una serata dedicata alla musica rock con la cover band “Emergenza” di due grandi cantanti italiani, Vasco Rossi e Ligabue, che creeranno uno spettacolo travolgente pieno di musica ed emozioni.