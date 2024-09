Risse nella notte ad Aurora: botte tra ragazzi a pochi passi dall'omicidio di corso Giulio [VIDEO]

Quartiere di Aurora, tardo pomeriggio e sera. Ieri il quartiere della Circoscrizione 7 è stato di nuovo teatro di risse in strada . Gruppi di ragazzi che prima hanno iniziato ad insultarsi, per poi venire alla mani : alla fine é intervenuta la Polizia a sedare gli animi, chiamata dai residenti della zona esasperati.

Un po' più tardi i gruppi di ragazzi hanno continuato a picchiarsi con più foga in via Pavia, per poi dileguarsi all’arrivo delle Volanti. Ma la serata di violenza non è terminata qui, ma è proseguita ai Giardini Madre Teresa di Calcutta dove oltre alle botte ci sono stati altri lanci di bottiglie.

"Ieri sera - conclude Alessi - i cittadini erano spaventati: tutto ciò deve essere preso in carico da qualcuno perché i residenti non ne possono più".