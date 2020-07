In provincia di Torino diverse chiusure strade per lavori di messa in sicurezza

Sp. 46 di “Frassinetto”

Per intervento in somma-urgenza per sistemazione di una frana sulla sp. 46 dia "Frassinetto" al km 6+700 (dopo case Prua di Pont C.se) nel comune di Pont Canavese, si reso necessario demolire e ricostruire una parte di muro a sostegno della strada.Per la sicurezza della circolazione stradale,è istituita la sospensione della circolazione a tutti gli utenti compresi i mezzi di soccorso dal km 6+700 dalle ore 8 del 7 luglio alle ore 18 del 10 luglio 2020.

Sp. 225 diramazione 1 “di Urbiano” nel centro abitato del Comune di Susa

Per lavori di manutenzione della linea ferroviaria Bussoleno–Susa in prossimità del passaggio a livello al km 50+085 sito in Via Fiume, ovvero sulla sp. 225 dir. 01 al km 0+070è necessario chiudere il tratto di strada provinciale per tutti i veicoli, dal km 0+000 al km. 0+140, in centro abitato del Comune di Susa dalle dalle ore 8,30 del 7 luglio alle ore 18 del 10 luglio 2020.

Sp. 89 di “Torrazza”

Per consentire alla Satap i lavori di manutenzione allo scavalco stradale si rende necessario chiudere al transito per tutte le categorie di utenti, un senso di marcia della sp. 89 di “Torrazza” dal Km. 1+400 al Km. 1+600 e l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico da cantiere e/o da movieri, dal 6 al 10 luglio 2020.

Sp. 31bis del “Monferrato”

Per consentire al Comune di Verolengo i lavori di realizzazione di una piattaforma rialzata si rende necessario chiudere al transito per tutte le categorie di utenti un senso di marcia della Sp. 31bis del “Monferrato” dal Km. 1+700 al Km. 1+900 e l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico da cantiere e/o da movieri, dal 6 luglio 2020 al 31 agosto 2020.