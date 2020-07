Con Rivoli beach la città si trasforma in una località di villeggiatura

"L'orgoglio di essere rivolesi - dichiara Andrea Tragaioli Sindaco di Rivoli- si dimostra anche organizzando iniziative che possono essere di attrazione per i propri cittadini e per i turisti provenienti da Comuni limitrofi o dalla Regione. La spiaggia a Rivoli è un concetto per dimostrare che è una città piena di risorse, da scoprire e da frequentare. Intorno alla spiaggia c'è un commercio attivo, una ristorazione per tutti i gusti e di alta qualità, una proposta culturale di forte richiamo anche internazionale con il Museo d'arte contemporanea. Viviamo la nostra città con gli occhi del turista per contribuire a renderla sempre più bella e interessante".

"I bagni Eugenio e la lounge Bollani trasformeranno Rivoli in una località di villeggiatura con un programma di attività da far invidia alle spiagge della riviera adriatica - dichiara Laura Adduce Vice Sindaco e Assessore al Turismo di Rivoli - ma l'offerta turistica ha anche un altro polo di attrazione il cinema serale al Parco Salvemini che ospiterà anche la rassegna di musica, danza e teatro "Scene".

Nuovi percorsi alla scoperta di Rivoli e della sua incontaminata Collina Morenica sono stati studiati per percorrerli sia a piedi che in bicicletta. E per i super sportivi lezioni di CrossFit al Castello in uno scenario di grande ispirazione. Rivoli Beach è una programmazione, fortemente voluta da questa amministrazione, per svelare finalmente le grandi potenzialità della città".

Si preannuncia un’estate 2020 all’insegna del divertimento, della cultura e dello sport nella Città di Rivoli: dall’8 luglio al 15 agosto cinema, concerti, spettacoli, attività fisica e mostre d’arte contraddistingueranno la stagione estiva dei cittadini rivolesi, e non solo. Un grande progetto culturale e di intrattenimento, fondamentale per incentivare il turismo di vicinato e per supportare le attività dei commercianti, reso possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione Promozione Turistica - Pro Loco di Rivoli.

La novità principale è rappresentata da Rivoli Beach: a partire da sabato 18 luglio anche Rivoli avrà le proprie spiagge, in Piazza Principe Eugenio e in Piazza Bollani, entrambe attrezzate come fossero vere e proprie location vacanziere, adatte a tutte le fasce d’età, tra campi da beach volley, solarium e dj set. Una fonte di intrattenimento per i rivolesi rimasti a casa durante il periodo estivo, privilegiando il turismo di prossimità e offrendo ai cittadini svago e relax durante i mesi tradizionalmente dedicati alla villeggiatura.

L’allestimento prevederà la creazione di due spiagge cittadine:

- Bagni Eugenio, presso Piazza Principe Eugenio, sarà posizionata nella porzione di piazza delimitata dalla corsia interna per il parcheggio, si estenderà fino alla statua e verrà recintata al fine di garantire il rispetto di tutte le normative di sicurezza e igiene. All’interno ci saranno due aree, una dedicata ai giovani, attrezzata con campo da beach volley e giochi da spiaggia; un’altra dedicata ai bambini, predisposta per giochi da spiaggia adatti alla loro età. L’accesso all’area sarà consentito da un’apertura per l’ingresso ed una per l’uscita dei visitatori, entrambe presidiate da personale incaricato al controllo degli accessi e il rispetto delle normative di sicurezza sanitarie, dalle ore 14:00 alle ore 23:00;

- Lounge Bollani, presso Piazza Bollani, sarà posizionata nella porzione centrale della zona dei parcheggi e si estenderà fino alla scalinata. All’interno verrà installato un ciringuito e l’allestimento trasformerà la location in una suggestiva spiaggia stile caraibico, aperta dalle ore 17:00 alle ore 24.

Nello stesso periodo ci saranno le sere d’estate lungo Via Piol con stand commerciali e un programma di intrattenimento.

Ad inaugurare la stagione estiva è Rivoli Fitness, che da mercoledì 8 luglio porterà l’attività fisica al Castello di Rivoli. Si tratta di una novità per la città: per tre mercoledì di fila durante il mese di luglio avranno luogo allenamenti su base CrossFit adattati all’ambiente esterno. L’obiettivo di Stefano Crosso, owner and head coach di CrossFit Sabaudia, è quello di sensibilizzare le persone alla pulizia dell’ambiente durante lo svolgimento di attività fisica all’aria aperta.

Da mercoledì 8 luglio e fino a sabato 15 agosto 2020, il Parco G. Salvemini di Rivoli ospiterà spettacoli, cinema e concerti, offrendo un programma variegato al pubblico di tutte le età, che potrà così trascorrere serate in compagnia e in totale sicurezza.

Dall’8 luglio e fino a martedì 21 luglio 2020 si riparte con Scene, la nuova stagione culturale di musica, danza e teatro, che accompagnerà gli abitanti di Rivoli e non solo per 6 serate.

La Città di Rivoli ha inoltre organizzato in collaborazione con TurismOvest delle visite guidate; un’opportunità per conoscere al meglio il territorio rivolese, trascorrendo del tempo a contatto con la natura, stimolando i cittadini a vivere la città.

Ampio spazio verrà dato anche all’ambito artistico: da sabato 18 luglio e fino a domenica 30 agosto, il Museo “Casa del Conte Verde” diventerà la sede della mostra collettiva di pittura e incisione a cura di Angela Calderan “L’immaginario nell’arte fra astrazione e figurazione”.