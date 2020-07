Inaugurato a Moncalieri il nuovo Giardino della Luna (VIDEO)

Nello scorso fine settimana l'attesa riapertura del Castello, dopo una battaglia durata un anno e mezzo. Dopo aver 'riacquistato' il suo edificio simbolo, Moncalieri ha festeggiato l'apertura di un luogo destinato ai bambini. "Un ponte verso il futuro", come lo ha definito il sindaco Paolo Montagna.

Il Giardino della Luna é un piccolo gioiello di Borgo San Pietro. Nella ex Cascina Maina, dove nel 2010 il Prefetto di Torino pensava di ospitare i nomadi, oggi la città ha scelto di creare una nuova area verde per i bimbi, per i più piccoli e per le famiglie.

"È un parco bello, innovativo, che guarda al futuro", ha aggiunto il sindaco di Moncalieri, che poi ci è rivolto ai concittadini. "Conservarlo in buono stato, rispettandolo come si rispetta qualcosa che ci appartiene, é responsabilità di tutti".

Un invito, un monito necessario, dopo che due mesi fa, quando ancora i lavori erano in corso, qualcuno aveva arrecato dei danni alle attrezzature, creando un danno economico e rallentando i tempi della conclusione dell'opera. Che ora è diventata finalmente realtà.