La cooperativa Zenith lancia il concorso creativo “Così come ci pare!”

Il progetto Crisalide della Cooperativa Zenith di corso Francia 291 a Torino ha lanciato il concorso creativo “Così come ci pare!”, un'occasione per condividere immagini, canzoni, pensieri e brevi video nati durante i mesi del lockdown.

Quello appena trascorso è stato per tutti noi un periodo difficile, incerto, ma per molti è stata anche l'occasione per dare sfogo alla propria creatività e per impiegare il tempo in modo fantasioso, riflessivo o divertente. Il tempo, anche, per

riscoprire oggetti o passioni perdute. "Così come ci pare!" sta cercando proprio le testimonianze di queste attività, anzi, di questo stato mentale "sospeso" ma creativo.

Fino al 19 luglio sarà possibile inviare la propria opera in formato digitale utilizzando il form presente sulla pagina ufficiale del contest sul sito di Zenith (cooperativazenith.it). Troverete anche tutte le informazioni riguardanti il funzionamento del contest, il regolamento e i premi in palio per gli autori delle 8 opere che, dal 20 luglio al 13 settembre, riceveranno più voti online.