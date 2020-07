Covid, nel 2020 +7% di morti nelle Rsa torinesi: effettuati 14.800 tamponi

Le parole della vicesindaco riassumono quanto denunciato dai sindacati, personale sanitario ed associazioni di categoria intervenuti durante la seduta, che hanno evidenziato anche come sia necessario puntare maggiormente sulla domiciliarità degli anziani, supportando le famiglie per la cura presso l’abitazione.

Per la consigliera Pd Maria Grazia Grippo, " quello delle Rsa è stato il capitolo più doloroso nella recente storia della pandemia e ha messo in evidenza troppi nervi ancora scoperti del nostro sistema socio sanitario quando è chiamato alla cura e tutela delle persone più fragil i”.

I consiglieri di minoranza Aldo Curatella, Federica Scanderebech e Raffaele Petrarulo hanno invitato Pd e M5S a sottoscrivere la mozione da loro depositata per “l’istituzione di una commissione di indagine sulle Rsa, per dare più ampio spazio al tema e riuscire ad avere i dati e documenti in possesso della città”. “Sono i circa 900 tutelati dichiarati a febbraio dal Comune tra anziani disabili e adulti in difficoltà, molti dei quali ricoverati nelle strutture e molti dei quali deceduti a seguito del Coronavirus. Il Consiglio Comunale ha il diritto e il dovere di affrontare questo tema” hanno concluso.