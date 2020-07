Un murales nuovo per colorare Parco Dora: con "Upside down Circus" Etnik fa riflettere sulla modernità [FOTO]

Si chiama “Upside down Circus” ed è un muro dipinto. Un murales, insomma: ma soprattutto è l'ultima opera d'arte firmata da Etnik (al secolo Alessandro Battisti) nella cornice del Parco Dora di Torino.

Il muro nei suoi dettagli rappresenta alcune caratteristiche urbane della città, come spazi moderni, nuovi, puliti e benestanti e all'opposto la favelas e le periferie urbane lasciate al degrado.

Come parco Dora risulta industriale e utilizzato da gran parte della popolazione, nell'opera si vuole sottolineare il panorama vissuto da acrobati, skaters, giocolieri e tutto ciò che rappresenta appunto il "circo urbano".

Etnilk è un artista italiano nato in Svezia che oggi vive e lavora come base proprio a Torino. Si è formato come writer nella scena dei graffiti dei primi anni novanta iniziando con le lettere classiche dei graffiti in stile newyorkese.

In circa 26 anni di attività, non ha mai abbandona mai le origini di writer ma ha evoluto la propria opera fino ad arrivare ai suoi inconfondibili agglomerati urbani attraverso l’analisi e la critica alla città cercando di portare la sua pittura murale sempre ad un livello successivo, originale ma allo stesso tempo rimanendo coerente alla sua ventennale ricerca.



Ad oggi Etnik dipinge opere murali su grande scala in tutto il mondo già da circa 15 anni arrivando nelle più recenti esperienze in svariate città tra le quali Jacksonville, Chicago, Parigi, Dusseldorf, San Paolo, Lisbona e molte altre.