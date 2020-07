Dall'incubatore del Poli a Zucchetti: la storia di Scloby, start up torinese che ha fatto il grande salto

E' la storia paradigmatica di ogni start up, il sogno di ogni innovatore. Un'idea che diventa una piccola impresa, l'arrivo sul mercato e - in alternativa alla possibilità di farcela da soli - l'ingresso nella "famiglia" di un marchio storico e posizionato del settore.

E' quello che è successo a Scloby, una pmi che dal 2013 ha mosso i suoi passi all'interno di I3P, l'incubatore del Politecnico, e che adesso è protagonista di quella che in gergo si chiama "exit", ovvero l'acquisto da parte di una realtà più grande. In questo caso il Gruppo Zucchetti. Non un acquirente casuale (ha preso il 100% delle quote societarie), visto che Scloby si occupa di gestione delle vendite per ristoranti o negozi attraverso l'uso del cloud. Dunque le nuove frontiere digitali.

In particolare, attraverso la piattaforma inventata qui all'ombra della Mole, è possibile attraverso qualunque strumento digitale (dal pc allo smartphone) gestire più canali di vendita, ecommerce compreso, ma anche avere la gestione del magazzino, della fatturazione e così via. Per questa innovazione Scloby è stata anche tra i finalisti del Premio Nazionale dell'Innovazione e ha ricevuto il riconoscimento come Startup dell’anno I3P.