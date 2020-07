Bardonecchia, al via gli interventi di sistemazione idraulico-forestale lungo il rio Frejus

Da alcuni giorni sono operativi due cantieri aperti per sistemare e porre in sicurezza il rio Frejus che scorre nel Comune di Bardonecchia.

Il primo cantiere, a monte del Ponte Madonna delle Grazie, interessa la ricostruzione della briglia e della contro briglia a presidio dell’apice di conoide del Rio Frejus. Il presidio idraulico in corso di manutenzione è fondamentale per la salvaguardia della sicurezza del sottostante abitato di Bardonecchia.

Si tratta della seconda parte di un progetto più ampio di cui la prima parte è stata ultimata la scorsa estate con la sistemazione ed adeguamento della soglia in testata del Rio Frejus in zona Camini in corrispondenza della confluenza tra Torrente Frejus e Rio Comba Gaudet. L’importo complessivo delle opere al netto del ribasso ammonta a € 377.713,03

Sono inoltre in corso di realizzazione le opere di sistemazione e manutenzione delle soglie presenti sul Rio Frejus all’interno del centro abitato. Si tratta di interventi manutentivi di particolare rilevanza che interessano opere realizzate a diretta salvaguardia del centro abitato nella prima metà degli anni ’80. L’Importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta a €. 187.132,18

In entrambe le opere di sistemazione il Comune di Bardonecchia è responsabile del procedimento mentre la progettazione e direzione lavori sono in capo al Consorzio Forestale Alta Valle Susa.