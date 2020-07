Vendevano ricambi d'auto di grandi marchi in tutto il mondo, ma erano falsi: scoperta truffa milionaria

Producevano decine di migliaia di pezzi per ricambi d'auto e li vendevano in tutto il mondo. Un'avviata attività industriale in un settore spesso definito in difficoltà, peccato che fosse tutto falso e illegale. Una gigantesca truffa con giro d'affari milionario e che vede due aziende coinvolte. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Torino al termine di un’operazione che ha portato alla denuncia di due imprenditori del settore dell’automotive ed al sequestro di oltre 40.000 pezzi di ricambio per auto contraffatti, tutti riportanti marchi delle più prestigiose case automobilistiche.

I clienti erano sparsi in tutto il pianeta: i pezzi falsi venivano venduti non solo in Italia, ma anche in Belgio, Germania, Olanda e oltre oceano, Cile e Stati Uniti in primis. Nel corso dell’operazione sono stati oltre 40.000 i ricambi contraffatti sequestrati dai Finanzieri, tutti pronti per essere spediti ad ignari acquirenti, convinti, nel corso degli anni, di ricevere pezzi originali come da ordine.