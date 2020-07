Grugliasco, nel consiglio comunale di lunedì si parla di varianti urbanistiche, ma anche del futuro dell'automotive

E' fissato per lunedì alle 20 la prossima riunione del Consiglio Comunale di Grugliasco. Tra gli argomenti di discussione - nell'aula “Sandro Pertini”, al primo piano del municipio, in piazza Matteotti 50 - urbanistica, ma anche i lavori all'ex scuola Gramsci e l'uso dell'ex peso pubblico da destinare alla Asl To3.

Più in particolare, tra le interrogazioni compaiono l'adozione della variante al PRG “Z18a/Z03b” (area ex Pininfarina in borgata Lesna ed area d'intervento Torino sud in corso Torino), l'autorizzazione alla concessione in comodato d'uso gratuito all'ASL TO3 del fabbricato comunale denominato ex dazio e peso pubblico in piazza 66 Martiri per una durata massima di dieci anni, l'intervento di demolizione della ex scuola Gramsci, ma anche molto altro.

Tra gli argomenti di discussione, anche la Richiesta di cablaggio e connessione con linea 1.000 Mb/S dell' intero territorio del Comune, Azioni a ricordo delle vittime della pandemia causata da virus Covid-19 e di tutti coloro che, sul territorio comunale, si sono prodigati nei momenti di maggior criticità epidemica, fino al "Sostegno e salvaguardia del settore dell'automotive".